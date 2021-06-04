CAS оставил в силе 5-летнюю дисквалификацию олимпийской чемпионки Рио-2016 Брианны Макнил. Она фальсифицировала медицинские справки

Спортивный арбитражный суд ( ) отклонил апелляцию олимпийской чемпионки Рио-2016 в беге на 100 метров с барьерами американки на решение о 5-летней дисквалификации.

В июне Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) из-за вмешательства в процесс обработки результатов допинг-тестирования дисквалифицировал Макнил на 5 лет.

Позднее американка рассказала, что пропустила допинг-тест в связи с плохим самочувствием после аборта. Она предоставила в AIU справку из клиники, в которой изменила дату с 10 января 2020 года (за два дня до пропуска допинг-теста) на 11 января. Следователи AIU раскрыли фальсификацию.

Дисквалификация Макнил отсчитывается с 15 августа 2020 года. Все результаты, показанные ей с 13 февраля по 14 августа 2020-го, аннулируются.

Спортсменка прошла национальный отбор в Токио-2020, однако из-за решения о дисквалификации не сможет выступить на Играх.

Макнил выиграла золото Рио-2016 в барьерном спринте, на ее счету также победа на чемпионате мира-2013 в этой дисциплине.