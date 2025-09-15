Дюплантис о победе на ЧМ в Токио: «Получилось лучше, чем я себе представлял. Подарить зрителям мировой рекорд – это потрясающе»

Арман Дюплантис поделился эмоциями от победы на ЧМ с мировым рекордом.

Шведский прыгун с шестом победил на чемпионате мира в Токио с очередным рекордом – уже 14-м в его исполнении. Он совершил прыжок на высоту 6,30 м.

«Все получилось даже лучше, чем я себе представлял. Подарить вам, зрителям, этот мировой рекорд – потрясающе.

Последние две недели я действительно наслаждался пребыванием в Токио. Я чувствовал, что не могу уехать из Японии без мирового рекорда. Такова была моя установка. Сегодня я весь день чувствовал себя очень хорошо и знал, что рекорд у меня в кармане. Я рад, что все получилось», – приводит слова Дюплантиса World Athletics.

