Титов о словах Макрона про участие всех стран в Париже-2024: «Это вполне ожидаемое заявление, но главное, чтобы кроме него были политические шаги»

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Василий Титов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на Олимпиаде-2024 должны участвовать все страны, даже те, которые вовлечены в конфликт.

«Меньше всего мне хочется гадать, попадем мы или нет на . Такая позиция Макрона мне очень симпатична. Но важно, чтобы эта позиция и эти высказывания трансформировались в какие-то конкретные действия.

Например: отмену рекомендаций о запрете российским спортсменам участвовать в соревнованиях. Если эти рекомендации МОК будут приняты, очень многие международные федерации будут готовы отменить и запрет. Если это первый шаг на этом пути, то я могу только поприветствовать.

Франция – хозяйка следующих Олимпийских игр. Она заинтересована в том, чтобы они прошли полноценно, с участием российских и белорусских спортсменов. Это вполне ожидаемое заявление, но главное, чтобы кроме него были политические шаги. Если президент Макрон, как человек влиятельный, сможет оказать поддержку в снятии этих ограничений, будет здорово», – сказал Титов.