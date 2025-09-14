Джефферсон-Вуден впервые в карьере выиграла стометровку на чемпионате мира.

Американка победила с результатом 10,61 на чемпионате мира-2025 в Токио.

Мелисса Джефферсон-Вуден – олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в эстафетах.

Ямайская бегунья Тина Клэйтон завоевала серебро – это ее первая медаль ЧМ.

Жюльен Альфред из Сент-Люсия взяла бронзу – это первая медаль олимпийской чемпионки Парижа-2024 в этой дисциплине на чемпионатах мира.