Джефферсон-Вуден впервые в карьере выиграла стометровку на чемпионате мира
Джефферсон-Вуден впервые в карьере выиграла стометровку на чемпионате мира.
Американка победила с результатом 10,61 на чемпионате мира-2025 в Токио.
Мелисса Джефферсон-Вуден – олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в эстафетах.
Ямайская бегунья Тина Клэйтон завоевала серебро – это ее первая медаль ЧМ.
Жюльен Альфред из Сент-Люсия взяла бронзу – это первая медаль олимпийской чемпионки Парижа-2024 в этой дисциплине на чемпионатах мира.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости