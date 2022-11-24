Юрлова об отстранении сборной России: «Ощущение, что нас взяли, вырвали из контекста и просто выкинули без объяснения причин»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт высказалась об отстранении сборной России от международных стартов.

«Для меня вопрос, почему сейчас спортсменов вообще отстранили? Я понимаю, что ситуация непростая, но если мы берем какие-то вехи истории, то во время Олимпиад даже останавливались военные конфликты.

Все спортсмены, представляющие враждующие стороны, принимали участие в соревнованиях. Что происходит сейчас, я, к сожалению, понять не могу, потому что я далека от политики. Мне как человеку это непонятно, а как спортсмену – обидно.

Я провела почти 15 лет в биатлонной семье. Как я считала, у меня было много друзей, я никому ничего плохого не делала, а сейчас в какой-то момент это все оборвалось… И все. Никакой связи. Ощущение, что нас взяли, вырвали из контекста и просто выкинули без объяснения причин.

Мне кажется, все эти вопросы должны решаться на высшем уровне. Спортсмены должны продолжать делать свое дело: готовиться к турнирам и соревноваться. Буду надеяться, что разум восторжествует и «летников» все-таки в 2024 году допустят. А если не допустят, то для меня это будет крайне непонятная ситуация», – сказала Юрлова-Перхт.