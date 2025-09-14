2

Ямайка взяла золото ЧМ на мужской 100-метровке впервые с 2015 года – со времен Усэйна Болта

Ямайка впервые со времен Усэйна Болта взяла золото ЧМ на мужской 100-метровке.

Чемпионат мира в Токио на этой дистанции сегодня выиграл 24-летний ямаец Облик Севилл (9,77 секунды). Второе место занял его соотечественник Кишан Томпсон (9,82), третье – американец Ноа Лайлс (9,89).

Мужская сборная Ямайки не могла завоевать золото с 2015 года, когда чемпионом стал Болт. Четырежды подряд за этот период побеждали представители США: Джастин Гэтлин, Кристиан Коулмен, Фред Керли и Лайлс.

Более того, за последние 10 лет никто из ямайцев (кроме Болта) не попадал на подиум мужской личной 100-метровки. В мужских эстафетах 4x100 м представители страны также не побеждают с 2015-го.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Ямайки
logoУсэйн Болт
Облик Севилл
logoФред Керли
logoКишан Томпсон
logoсборная США
Кристиан Коулмен
logoчемпионат мира по легкой атлетике
logoНоа Лайлс
Бег
logoДжастин Гэтлин
