МОК о встрече Путина и Трампа: «Возможные геополитические изменения по стремлению к миру могут повлиять на статус российских атлетов»
В МОК рассказали, что встреча Путина и Трампа может повлиять на допуск атлетов.
15 августа на Аляске президент России Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Мы продолжаем отслеживать все события в мире, в том числе и событие на Аляске.
Возможные геополитические изменения по стремлению к миру впоследствии могут повлиять на статус российских и белорусских атлетов», – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости