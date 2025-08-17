  • Спортс
13

МОК о встрече Путина и Трампа: «Возможные геополитические изменения по стремлению к миру могут повлиять на статус российских атлетов»

В МОК рассказали, что встреча Путина и Трампа может повлиять на допуск атлетов.

15 августа на Аляске президент России Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Мы продолжаем отслеживать все события в мире, в том числе и событие на Аляске.

Возможные геополитические изменения по стремлению к миру впоследствии могут повлиять на статус российских и белорусских атлетов», – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

