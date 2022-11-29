Станислав Поздняков: «Стран, которые идут по пути нарушения Олимпийской хартии, меньшинство, но оно крикливое и обладает серьезными медиаресурсами. Все это давит на МОК»
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о призыве Томаса Баха не политизировать спорт.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.
– Станислав Алексеевич, в первую очередь хотелось бы обсудить последние заявления руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который вдруг снова заговорил словами Олимпийской хартии.
– Я был готов к подобной риторике. Впервые с февраля несколько заявлений главы МОК действительно было сделано строго в контексте Олимпийской хартии, основополагающего и системообразующего документа международного спорта.
Какие бы катаклизмы ни происходили в олимпийском движении, все вернется на круги своя. В базовом документе написано, что автономия общественных спортивных организаций от политики должна соблюдаться. Эта автономия была нарушена, в том числе и рекомендациями МОК.
После генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) мы обсуждали с коллегами, что ситуация меняется, и количество стран, которые идут по пути нарушения Олимпийской хартии, позволяя политическим структурам вмешиваться в свою работу, не растет. Причем таких стран меньшинство, но оно громкое, крикливое и обладает серьезными медиаресурсами. Все это давит на МОК, – сказал Поздняков.
Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»
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