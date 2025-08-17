  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Бегунья Кретова об отъезде в США: «В ноябре-декабре мне написали в соцсетях с предложением, и все закрутилось. Очень много сомнений было, но кто я, если не попробую»
0

Бегунья Кретова об отъезде в США: «В ноябре-декабре мне написали в соцсетях с предложением, и все закрутилось. Очень много сомнений было, но кто я, если не попробую»

Российская бегунья Анастасия Кретова рассказала об отъезде в США.

Ранее стало известно, что Кретова, специализирующаяся в беге на 400 м, подписала контракт с университетом Канзаса.

«Вообще никогда не думала об этом (о том, как пришла идея отправиться на учебу в США). Это казалось чем-то нереальным. Но когда ребята начали активно рассматривать такой вариант, стало интересно. В ноябре-декабре мне написали в соцсетях с предложением, и все как-то закрутилось. Очень много сомнений было, но кто я, если не попробую.

Конечно, для меня целью является посмотреть весь тренировочный процесс и ощутить его на себе, но и образование не (собираюсь) оставлять без внимания.

С тренером я советовалась, но на тот момент, когда сообщила ему (о предстоящем отъезде), уже приняла решение.

Я также планирую приезжать летом и выступать на соревнованиях в России в своей дисциплине», – сказала Кретова.

Тренер бегуньи Кретовой: «Я разочарован решением Анастасии переехать в США. Я пытался до нее донести, что лучше тренироваться здесь, но, получается, не смог»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Анастасия Кретова
logoсборная России жен
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер бегуньи Кретовой: «Я разочарован решением Анастасии переехать в США. Я пытался до нее донести, что лучше тренироваться здесь, но, получается, не смог»
2вчера, 11:23
Российская легкоатлетка Кретова подписала контракт с университетом Канзаса
вчера, 07:56
Аплачкина о чемпионате России: «Выступление оцениваю на отлично, стояла задача выиграть – я выиграла»
111 августа, 13:19
Главные новости
IShowSpeed тренируется с четырехкратным призером ОИ и экс-чемпионом мира в беге на 100 метров
вчера, 17:30Киберспорт
«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Вархольм, Керр, Томпсон, Бол, Паулино, Цегай, Джефферсон одержали победы, другие результаты
17вчера, 15:57
Песков сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали вопрос возвращения российских спортсменов
68вчера, 13:59
Тренер бегуньи Кретовой: «Я разочарован решением Анастасии переехать в США. Я пытался до нее донести, что лучше тренироваться здесь, но, получается, не смог»
2вчера, 11:23
Российская легкоатлетка Кретова подписала контракт с университетом Канзаса
вчера, 07:56
Ирина Привалова: «Надеюсь, что к следующей Олимпиаде нас могут допустить»
115 августа, 14:18
Анна Чичерова: «Лысенко и Кнороз были бы в тройке на чемпионате мира. Результаты в некоторых видах у нас соответствуют мировому уровню, есть чем гордиться»
115 августа, 13:18
Анна Чичерова: «У нас не так много площадок, которые могут принять чемпионат России на достойном уровне. Нормального стадиона нет даже в Москве!»
2315 августа, 13:10
Анна Чичерова: «Я верю в Кочанову. 2,03 для нее – вполне достижимая высота уже в ближайшее время. Истории о якобы недостатке мотивации неуместны»
15 августа, 12:58
В Лос-Анджелесе будут продавать права на наименование олимпийских площадок к Играм-2028
1215 августа, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02