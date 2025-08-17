Бегунья Кретова об отъезде в США: «В ноябре-декабре мне написали в соцсетях с предложением, и все закрутилось. Очень много сомнений было, но кто я, если не попробую»

Российская бегунья Анастасия Кретова рассказала об отъезде в США.

Ранее стало известно, что Кретова, специализирующаяся в беге на 400 м, подписала контракт с университетом Канзаса.

«Вообще никогда не думала об этом (о том, как пришла идея отправиться на учебу в США). Это казалось чем-то нереальным. Но когда ребята начали активно рассматривать такой вариант, стало интересно. В ноябре-декабре мне написали в соцсетях с предложением, и все как-то закрутилось. Очень много сомнений было, но кто я, если не попробую.

Конечно, для меня целью является посмотреть весь тренировочный процесс и ощутить его на себе, но и образование не (собираюсь) оставлять без внимания.

С тренером я советовалась, но на тот момент, когда сообщила ему (о предстоящем отъезде), уже приняла решение.

Я также планирую приезжать летом и выступать на соревнованиях в России в своей дисциплине», – сказала Кретова.

