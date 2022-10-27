Станислав Поздняков: «Надежда на участие российских волейболистов в Олимпиаде, конечно, есть»

Президент Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков выразил надежду, что мужская и женская сборные России по волейболу выступят на Олимпиаде-2024, несмотря на недопуск до квалификации.

Международная федерация волейбола ( ) на основе текущего мирового рейтинга составила список участников квалификации – две сетки (мужская и женская) по 24 команды.

Сборные России не попали в списки из-за отстранения от международных турниров.

«Надежда на участие российских волейболистов в Олимпиаде есть, конечно», – сказал Поздняков.

ВФВ: «Квалификация к Олимпиаде-2024 начнется в сентябре 2023 года. Если с России будет снято отстранение, то наши команды могут допустить к отбору»