Представитель МОК о допуске россиян к квалификации Олимпиады-2024: «Это очень гипотетический вопрос. Все рекомендации МОК сохраняются»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Марк Адамс Легкая атлетика

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос о возможности участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Олимпиады-2024 в Париже.

«Это очень гипотетический вопрос, на такие вопросы всегда сложно отвечать. Все рекомендации МОК, которые касаются санкций и защитных мер, сохраняются.

Я не могу вам сказать «да» или «нет», потому что мы оцениваем гипотетическую ситуацию.

Пока основываемся на тех рекомендациях, которые были даны олимпийскому движению и международным федерациям», – заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Мы сохраняем диалог со всеми международными федерациями, созваниваемся и проводим личные встречи», – добавил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Ранее исполком МОК оставил в силе рекомендации о недопуске россиян из-за ситуации на Украине. Квалификационные соревнования к Олимпиаде стартуют в 2023 году. 

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