В МОК не стали делать заявлений по вопросу допуска российских спортсменов к квалификации Олимпиады-2024

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета ( ) Марк Адамс не стал отвечать на вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2024.

«Есть масса факторов. Игры еще далеко, но для меня будет спекуляцией рассуждать, как быть с квалификацией. Ситуация меняется очень быстро, иногда за один день», – сказал Адамс на пресс-конференции.

Сегодня исполком МОК на очередном заседании в Лозанне принял решение оставить в силе рекомендации о санкциях в отношении российского и белорусского спорта.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.