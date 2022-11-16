Томас Бах: «МОК тепло приветствует готовность Индонезии принять у себя Олимпийские игры 2036 года»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поприветствовал желание Индонезии принять Олимпийские и Паралимпийские игры 2036 года.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо в ходе саммита G20 сообщил о готовности страны принять Игры-2036. В этом случае они состоятся в городе Нусантара, куда планируется перенести столицу Индонезии. «МОК тепло приветствует готовность Индонезии принять у себя Олимпийские и Паралимпийские игры 2036 года в новой столице – Нусантаре.

Увидев презентацию проекта Нусантара и уже достигнутый прогресс, я глубоко впечатлен видением президента Видодо по развитию этого города как модели устойчивого образа жизни с особым акцентом на здоровье и спорт», – сказал Бах.

Индонезия готова принять летние Олимпийские игры 2036 года