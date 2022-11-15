Депутат Свищев: «Посыл у Баха правильный. Но изначально он сам себя и нас всех загнал в угол, а теперь не знает, как из него выйти»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал призыв не политизировать спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета ( ) обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Его бы словами да мед пить. К сожалению, именно с господина Баха все началось. С него и начались проблемы, которые сейчас выливаются санкциями для России.

Иногда он допускал красивые выражения и посылы о том, что спорт должен быть вне политики, о том, что нужно допускать российских и белорусских спортсменов, но потом следовали практически директивные указания о том, что невозможно сейчас допускать спортсменов из-за конфликта.

Сегодня мы слышим новую речь о том, что надо исключить политизацию спорта. Кому он это говорит? Лидерам стран, которые в основном ее и поддерживали. Это обращение с просьбой не вмешиваться? Обращение с просьбой не политизировать спорт?

Посыл-то у Баха правильный. Но изначально он сам себя и нас всех загнал в угол, а теперь не знает, как из него выйти», – сказал Свищев.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»