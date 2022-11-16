Александр Тихонов: «Бах сказал абсолютно правильные вещи. Призываю западных политиков оставить спорт в покое»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал призыв Томаса Баха не политизировать спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета ( ) обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Бах сказал вчера абсолютно правильные вещи. Он повернулся лицом к спортсменам. Я призываю западных политиков оставить спорт в покое.

Почему Бах постоянно меняет позицию? Обратите внимание, американцы на протяжении нескольких десятилетий являются основными спонсорами МОК. В будущем нужно изменить ситуацию, и тогда у нас будет возможность свою музыку заказывать.

Без России невозможен прогресс мирового спорта, мы являемся основными конкурентами тех же американцев», – сказал Тихонов.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»