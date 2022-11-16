Индонезия готова принять летние Олимпийские игры 2036 года

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о готовности Индонезии принять летние Олимпийские игры 2036 года.

Олимпиаду в этом случае примет город Нусантара, куда планируется перенести столицу Индонезии из Джакарты.

«Я официально выражаю готовность Индонезии провести Олимпийские игры-2036 в Нусантаре.

Как председатель саммита G20 подчеркиваю важную роль спорта для объединения мира, особенно в настоящее время», – сказал Видодо.

Ранее в числе претендентов на Олимпиаду-2036 назывались Мексика, Южная Корея, Египет, Великобритания и Индия. Россия также заявляла о готовности подать заявку.