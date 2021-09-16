Борзаковский покинет пост главного тренера сборной России по легкой атлетике и станет спортивным директором ВФЛА

Олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 м Юрий Борзаковский уйдет с поста главного тренера сборной России по легкой атлетике.

Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) . Борзаковский возглавляет команду с 2015 года.

«30 сентября у главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Михайловича Борзаковского заканчивается контракт. Он принял решение перейти на должность спортивного директора федерации, которая получит значительное усиление после его прихода», – сказала Привалова.

На Играх-2020 в Токио российские легкоатлеты завоевали две медали – золото в прыжках в высоту и серебро в прыжках с шестом.

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