Борзаковский покинул пост главного тренера сборной России по легкой атлетике. Его обязанности будет временно исполнять Привалова

Теги сборная России сборная России жен Ирина Привалова Юрий Борзаковский ВФЛА Легкая атлетика

Олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 м Юрий Борзаковский покинул пост главного тренера сборной России по легкой атлетике.

30 сентября у Борзаковского закончился контракт. Сегодня исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова проинформировала членов президиума ВФЛА о том, что Борзаковский сложил свои полномочия. 

С 1 октября 2021 года и до назначения нового главного тренера исполнять его обязанности будет Привалова. В ближайшее время будет открыт конкурс на должность главного тренера сборной.

Борзаковский возглавлял команду с 2015 года. Ранее сообщалось, что он перейдет на пост спортивного директора ВФЛА.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные