Борзаковский покинул пост главного тренера сборной России по легкой атлетике. Его обязанности будет временно исполнять Привалова

Олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 м покинул пост главного тренера сборной России по легкой атлетике.

30 сентября у Борзаковского закончился контракт. Сегодня исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) проинформировала членов президиума ВФЛА о том, что Борзаковский сложил свои полномочия.

С 1 октября 2021 года и до назначения нового главного тренера исполнять его обязанности будет Привалова. В ближайшее время будет открыт конкурс на должность главного тренера сборной.

Борзаковский возглавлял команду с 2015 года. Ранее сообщалось, что он перейдет на пост спортивного директора ВФЛА.