Ректор РГУФК заявила, что 45% молодых спортсменов узнают о допинге от тренеров: «Это происходит, когда у детей еще нет достаточного образования»

45% молодых спортсменов узнают о допинге от своих тренеров, сообщила ректор Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК) Тамара Михайлова.

Сегодня Михайлова выступила на конференции «Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним: будущее антидопингового сотрудничества», где рассказала о результатах исследований по этой теме.

«Такое происходит в период, когда у детей еще нет достаточного уровня образования, общий культурный уровень низкий, поэтому они не думают о своем дальнейшем здоровье.

Проводя исследование, их спрашивали, откуда они узнают о допинге. 45% информации идет от тренера, 27% – из литературы, 18% информации дают врачи, присутствующие в сборной, и 10% узнали на стороне.

Сейчас надо обратить внимание на необходимость повышения уровня сознательности тренеров, на дисциплину и ответственность. Какие бы акты мы ни писали, наши спортсмены их не читают.

Надо либо привлекать федерации, чтобы они отчитывались о том, что со спортсменами, которые переходят из юношеского возраста во взрослый, проводится соответствующая работа, либо решать вопрос уже на законодательном уровне – принимать акты, чтобы они [вовлекали спортсменов] с 10 лет, потому что в этом возрасте спортсмены могут входить в сборную команду страны», – сказала Михайлова.