Глава ОКР Станислав Поздняков: «Решение Международной ассоциации бокса мы можем только приветствовать»

Президент Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить до международных соревнований боксеров из России и Беларуси.

«Решение Международной ассоциации бокса мы можем только приветствовать.

Об изменении риторики на уровне МОК и спортивных федераций в вопросе отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях в последнее время говорили много. Теперь же видим и первые практические действия.

Сейчас важно дождаться имплементации сегодняшнего решения, как это будет происходить уже в чисто спортивной плоскости», – написал Поздняков в телеграм-канале.

Губерниев про допуск боксеров из России к международным соревнованиям: «Было бы странно, если при российском руководителе федерации было бы серьезное антироссийское лобби»

Глава IBA Кремлев: «Призываю все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов»