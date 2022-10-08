Станислав Поздняков: «Многие спортивные организации начали понимать, что бан россиян и белорусов – это тупик, который может привести к расколу в олимпийском движении»

Президент Олимпийского комитета России ( ) высказался о допуске российских боксеров к международным соревнованиям.

5 октября совет директоров Международной федерации бокса ( ) допустил боксеров России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой.

«Достаточно сложно сейчас оценивать, какая организация будет следующей (за боксерской). Другое дело, что нужно отметить, что фон изменился.

Потому что многие международные спортивные организации начали понимать, что бан россиян и белорусов – это тупик, который может привести к расколу в олимпийском движении», – сказал Поздняков.

Также глава ОКР осудил национальные федерации, бойкотирующие турниры из-за допуска россиян.

«Сейчас мы видим, что некоторые национальные федерации начинают бойкотировать присутствие в соревнованиях россиян. Мы такое наблюдаем давно, это не очень хорошо.

С этим боролись многие поколения спортивных функционеров, сейчас эта работа практически сведена на нет.

Нужно начинать снова, с тех базовых ценностей, с которых начинал Пьер де Кубертен, именно через спорт сделать этот мир лучше, несмотря на его несовершенство.

Это задача не одного только МОК. Все международное спортивное сообщество должно к этому прийти. Хотя я уверен, что в достаточно здравых людей находится, которые рассуждают в канве де Кубертена», – цитирует Позднякова ТАСС.

Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом