Александр Тихонов: «Пусть Баху поставят старые советские фильмы, в которых немцы под Сталинградом мерзли. Теперь они будут в своих домах мерзнуть»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Думаю, такие спортсмены в России не найдутся. Желательно, чтобы не нашлись.
А Томасу Баху ответьте следующее. Пусть ему поставят старые советские фильмы, в которых немцы под Сталинградом мерзли. А теперь они будут в домах своих мерзнуть. Так и передайте. Он меня знает», – сказал Тихонов.
«Этими своими заявлениями МОК подстрекает к предательству, пусть Бах занимается не подстрекательством, а своими делами.
Не ссорьтесь с Россией! Россия никогда никому не проигрывала, а тех, кто соберется страну предать, надо лишать гражданства. И в хорошие, и в плохие времена нужно быть со своей родиной», – цитирует Тихонова ТАСС.
Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»