Александр Тихонов: «Пусть Баху поставят старые советские фильмы, в которых немцы под Сталинградом мерзли. Теперь они будут в своих домах мерзнуть»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Думаю, такие спортсмены в России не найдутся. Желательно, чтобы не нашлись.

А Томасу Баху ответьте следующее. Пусть ему поставят старые советские фильмы, в которых немцы под Сталинградом мерзли. А теперь они будут в домах своих мерзнуть. Так и передайте. Он меня знает», – сказал Тихонов.

«Этими своими заявлениями МОК подстрекает к предательству, пусть Бах занимается не подстрекательством, а своими делами.

Не ссорьтесь с Россией! Россия никогда никому не проигрывала, а тех, кто соберется страну предать, надо лишать гражданства. И в хорошие, и в плохие времена нужно быть со своей родиной», – цитирует Тихонова ТАСС.

Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»