Депутат Пайкин об отстранении россиян от Бостонского марафона: «Минспорта должно защитить их права. Русофобия дошла до массового спорта»

Член комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Борис Пайкин считает, что Министерство спорта должно защитить спортсменов, отстраненных от Бостонского марафона.

Сообщалось, что жителей России и Беларуси не допустят к соревнованию. При этом россияне и белорусы, на данный момент не являющиеся резидентами этих стран, смогут пробежать марафон, но им запретят выступать под флагом России или Беларуси.

«Думаю, Министерство спорта РФ должно защитить права российских граждан, обратившись к организатором Бостонского марафона.

Русофобия дошла до массового спорта. Даже самые суровые санкции не должны ущемлять интересы простых людей», – отметил Пайкин.

Депутат также прокомментировал информацию о том, что в Бостонском марафоне выступят небинарные атлеты.

«Как оценивать их результаты, организаторы марафона еще не решили. С русскими все проще – они имеют национальность, пол и чувство гражданского достоинства. За что и будут наказаны отстранением от марафона», – сказал он.

В Бостонском марафоне 2023 года впервые примут участие небинарные спортсмены. Жителей России и Беларуси не допустят