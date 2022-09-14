Депутат Пайкин об отстранении россиян от Бостонского марафона: «Минспорта должно защитить их права. Русофобия дошла до массового спорта»

Теги Бег сборная России сборная России жен Государственная дума Бостонский марафон Министерство спорта России Политика любительский спорт ТАСС Борис Пайкин Легкая атлетика

Член комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Борис Пайкин считает, что Министерство спорта должно защитить спортсменов, отстраненных от Бостонского марафона.

Сообщалось, что жителей России и Беларуси не допустят к соревнованию. При этом россияне и белорусы, на данный момент не являющиеся резидентами этих стран, смогут пробежать марафон, но им запретят выступать под флагом России или Беларуси.

«Думаю, Министерство спорта РФ должно защитить права российских граждан, обратившись к организатором Бостонского марафона.

Русофобия дошла до массового спорта. Даже самые суровые санкции не должны ущемлять интересы простых людей», – отметил Пайкин.

Депутат также прокомментировал информацию о том, что в Бостонском марафоне выступят небинарные атлеты.

«Как оценивать их результаты, организаторы марафона еще не решили. С русскими все проще – они имеют национальность, пол и чувство гражданского достоинства. За что и будут наказаны отстранением от марафона», – сказал он.

В Бостонском марафоне 2023 года впервые примут участие небинарные спортсмены. Жителей России и Беларуси не допустят

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные