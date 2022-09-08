РУСАДА дисквалифицировало 7 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил

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Российские антидопинговое агентство объявило о дисквалификации семи российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. 

Александр Евтушенко (велоспорт) дисквалифицирован на 14 месяцев с 20 января 2021 года по 19 марта 2022 года с аннулированием результатов с 20 января 2021 года по 19 марта 2022 года.

Легкоатлетка Ольга Самылова дисквалифицирована на 4 года с 25 августа 2022-го с зачетом отбытого срока временного отстранения. 

Результаты легкоатлета Николая Седюка, показанные в период с 20 июня 2012 года по 04 марта 2015 года, аннулированы. 

Также дисквалифицированы тяжелоатлеты Виктор Тогоев (6 лет, с 30 августа текущего года), Николай Васильев (4 года, с 25 августа), Евгения Жарова (2 года, с 25 августа) и Игорь Самородов (4 года, с 24 августа) – их дисквалификация будет с зачетом отбытого срока временного отстранения. 

Еще одна тяжелоатлетка Анастасия Киреева дисквалифицирована с 25 августа 2022 года.

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