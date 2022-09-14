В Бостонском марафоне 2023 года впервые примут участие небинарные спортсмены. Жителей России и Беларуси не допустят

В Бостонском марафоне 2023 года впервые примут участие небинарные спортсмены.

Отмечается, что точные квалификационные стандарты для них будут определены позднее.

Жителей России и Беларуси не допустят к участию в забеге. Россияне и белорусы, не являющиеся на данный момент резидентами одной из этих стран, смогут выступить в марафоне, но им запретят бежать под флагом России или Беларуси.

марафон пройдет 17 апреля.

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