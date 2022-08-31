Бегунья Морозова о победе в ультрамарафоне Comrades: «Организаторы написали письмо, что не могут разрешить мне стартовать. Но я пошла в суд и выиграла»

Российская бегунья Александра Морозова, которая выиграла 90-километровый ультрамарафон Comrades в ЮАР, рассказала, что организаторы не хотели допускать ее до старта, но она сумела принять участие, победив в суде.

– После 24 февраля россиян зачастую в принципе не пускают на международные забеги. Даже любителей. Как вы пробивались в ЮАР?

– Мы большой компанией покупали слоты еще на 2020 год. Но из-за пандемии старт дважды переносился. Потом объявили, что в этом августе он все-таки состоится.

Никому из нас писем по поводу запрета участвовать русским не приходило. Мы это расценивали как зеленый свет. Плюс на сайте марафона появился анонс со списком претендентов на победу, и там была моя фамилия. Это еще больше всех обнадежило.

Но буквально за три дня до старта организаторам пришло письмо от World Athletics с рекомендациями не допускать на старт русских и белорусских спортсменов. Особенно тех, кто претендует на попадание в призы.

– Они прямо так и прописали?

– Да! Отдельная приписка про тех, кто имеет нейтральный статус и претендует на тройку. В итоге всех ребят допустили, а мне организаторы написали письмо, что в связи с рекомендациями они не могут разрешить мне стартовать.

– То есть вы летели на край света без каких-либо гарантий даже выхода на старт?

– А не первый раз такое. Я третий раз участвовала в «Комрадсе», и всякий раз возникали проблемы с получением номера. Потому что мой статус сложно определить. С одной стороны, я не профессионал и не состою в ВФЛА, но с другой – претендую на высокие места.

– На что надеялись, когда садились в самолет?

– Есть адвокат, он уже помогал мне раньше по выплате призовых за прошлые годы. Перед вылетом написала ему, и он пообещал взяться за это дело. Подал апелляцию. Выиграл.

– Но вас допустили при условии старта из последнего кластера?

– Да, появилось такое вот условие. Причем для всех русских.

– Чем оно плохо?

– При таких раскладах претендовать на что-то серьезное невозможно. В этом году стартовали 13 тысяч человек. Да, обычно тут бежит 25 тысяч, но выбираться даже из-за такого количества народу практически нереально.

У меня же задачей было не просто финишировать. В итоге мы не согласились с организаторами и пошли в гражданский суд. Где было принято решение в мою пользу.

– Ух ты!

– Но дело еще не закончено. Там такой порядок, что меня условно допустили, но разбирательства еще предстоят. По тем же призовым, например.

– Допустили вас за считанные часы начала забега?

– Решение мы ждали где-то до 13.00. Потом полтора часа ушло на получение номера. В 16.00-17.00 пришли в отель. А уже в час ночи нужно было вставать. Старт ранний.

– Адвокат в ЮАР – это же дорого?

– Очень. Но на этого адвоката мы вышли через другого спортсмена из Москвы – Александра Головина. У него есть кузен, который ведет бизнес в ЮАР знаком с Марком – тем самым адвокатом.

Марк сначала помогал мне с призовыми, теперь с вот этой историей. Он шутит, что раз в год ему нужно участвовать в социальных проектах, и поэтому готов второй раз бесплатно поработать во благо российского спорта.

– Вас после финиша в Дурбане встретили тепло?

– Нужно понимать, что есть какие-то формальности. Одни вынуждены подчиняться другим. Сами организаторы всегда поддерживали меня и переживали, когда были сложности с допуском.

Возможно, не все соперницы были согласны с этим решением. Но вот Энн Эшфорц, победительница «Комрадс-2018», перед стартом подошла, обняла меня и сказала: «Рада, что тебя допустили».

А многие южноафриканские СМИ вообще писали, какая это классная история: сначала она боролась в суде, победила, а потом выиграла и на дистанции. Вниманием я точно не была обделена.

– Теперь осталось, чтобы призовые – а там порядка миллиона рублей – все-таки дошли.

– Да, это уже другая история. Пока все на паузе до 7 ноября. Потом будет решение суда. И я сейчас не сильно заморачиваюсь. Надеюсь, Марк доведет эту историю до конца, – сказала Морозова.

Александра Морозова – победитель ультрамарафона Comrades в ЮАР