Игорь Левитин: «Нам очень важно, чтобы российские спортсмены продолжали готовиться к Олимпийским играм в Париже»

Помощник президента РФ Игорь Левитин считает, что российские спортсмены должны продолжать подготовку к Олимпиаде-2024 в .

«Международное сотрудничество – идет работа со странами БРИКС, ШОС, министерство спорта уделяет этому большое внимание, нам очень важно, чтобы российские спортсмены продолжали готовиться к Олимпийским играм в Париже.

Благодарю за проведение Спартакиады, есть вопросы по организации, но считаю, что это мероприятие очень сильно повлияло на настроение наших спортсменов, которым крайне важно выступать под своим флагом у себя на родине», – сказал Левитин на заседании коллегии Минспорта.