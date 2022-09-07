Вице-премьер Чернышенко: «Готовимся к тому, чтобы Россия участвовала в следующих Олимпийских играх. А там – посмотрим, как получится»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия готовится к участию в летней Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

Ранее Чернышенко сообщал, что в случае недопуска страны к Играм будут проводиться альтернативные соревнования.

«Готовимся к тому, чтобы наша олимпийская сборная участвовала в следующих Олимпийских играх.

А там – посмотрим, как получится», – сказал Чернышенко во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности