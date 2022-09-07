Игорь Левитин: «Очень важно, чтобы не ушли спонсоры, которые сегодня помогают спорту. За счет бюджета Минспорта мы все не сможем вытащить»

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что крупным российским компаниям в условиях санкций следует продолжать финансировать отечественный спорт в прежнем объеме.

Левитин выступил на сессии «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности» Восточного экономического форума.

«Очень важно для нас, чтобы не ушли те спонсоры, которые сегодня помогают спорту.

Понятно, что в условиях санкций всем тяжело. Но если сегодня крупные компании начнут снижать поддержку, то понятно, что за счет бюджета Минспорта мы все не сможем вытащить.

Деньги, получаемые на спорт от букмекерских контор, очень важны для нас. И очень важно, чтобы спортивные федерации могли правильно распоряжаться этими деньгами.

Мы отдаем их в федерации, очень хотели бы, чтобы Министерство спорта, по крайней мере, получало отчет, куда эти деньги идут. Эти деньги должны быть расписаны на определенные мероприятия», – сказал Левитин.