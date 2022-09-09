Томас Бах: «Олимпийское движение направлено на то, чтобы сделать мир лучше. Права человека – ключевое направление нашей работы»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о ключевых направлениях работы организации.

«Мы подтвердили стремление работать в направлении соблюдения прав человека. Вся практика работы МОК должна быть направлена на уважение прав человека.

Олимпийское движение направлено на то, чтобы сделать мир лучше, и права человека – ключевое направление нашей работы. Мы будем усиливать это направление.

У нас есть специальный план действий, который мы разрабатываем на три года.

Утверждено создание Олимпийской лесной сети. Это сеть проектов по защите природы, которыми занимаются национальные олимпийские комитеты. В течение месяца мы посадим первые деревья в Олимпийском лесу.

Конечно, суть наших проектов – не создать Олимпийский лес. Суть в восстановлении тех мест, которые пострадали от деятельности человека.

Такие проекты уже работают в Словении, Шри-Ланке и Испании, надеемся, что скоро их будет больше», – сказал глава МОК на пресс-конференции по итогам второго дня заседания исполкома .

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