Томас Бах: «С кончиной Елизаветы II мы потеряли великого сторонника спорта и олимпийского движения»

Глава Международного олимпийского комитета ( ) перед началом заседания исполкома организации почтил память королевы Елизаветы II.

«С кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы II мы потеряли великого сторонника спорта и олимпийского движения.

Ее Величество была единственным главой государства, объявившим об открытии двух Олимпиад. Она присутствовала на Олимпийских играх в Лондоне еще в 1948 году.

Всякий раз, когда она посещала спортивные мероприятия, можно было почувствовать, как она ценит спорт и сколько радости он ей приносит. Она сама была опытной наездницей.

Наслаждение спортом и Ее прекрасное чувство юмора были ярко выражены в появлении на церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Ее участие во всемирно известном видео-скетче запомнится всем, кто его видел», – сказал Бах.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась вчера в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.