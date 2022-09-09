Томас Бах: «С кончиной Елизаветы II мы потеряли великого сторонника спорта и олимпийского движения»

Теги происшествия МОК Лондон-2012 Томас Бах Легкая атлетика

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах перед началом заседания исполкома организации почтил память королевы Елизаветы II. 

«С кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы II мы потеряли великого сторонника спорта и олимпийского движения.

Ее Величество была единственным главой государства, объявившим об открытии двух Олимпиад. Она присутствовала на Олимпийских играх в Лондоне еще в 1948 году.

Всякий раз, когда она посещала спортивные мероприятия, можно было почувствовать, как она ценит спорт и сколько радости он ей приносит. Она сама была опытной наездницей.

Наслаждение спортом и Ее прекрасное чувство юмора были ярко выражены в появлении на церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Ее участие во всемирно известном видео-скетче запомнится всем, кто его видел», – сказал Бах. 

Королева Великобритании Елизавета II скончалась вчера в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.

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