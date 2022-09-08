Бах в ближайшее время обсудит со спортивными федерациями отстранение российских спортсменов. Могут принять послабления (Матч ТВ)

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Политика Легкая атлетика

Президент Международного олимпийского комитета (МОКТомас Бах в ближайшее время проведет встречу с главами международных спортивных федераций на которой обсудит участие российских спортсменов в международных соревнованиях. 

Встреча пройдет в режиме онлайн.

Об этом сообщает «Матч ТВ». 

«В ближайшее время состоится встреча президента МОК с главами международных федераций в режиме онлайн, на которой, как ожидается, будут обсуждать участие российских спортсменов. Возможно, на этой встрече будут приняты некие послабления», — сказал источник.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из‑за ситуации на Украине. 

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