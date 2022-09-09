Томас Бах: «У МОК нет причин для паники, оцениваем мировой финансовый и экономический кризис спокойно»

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет причин для паники в связи с мировым финансовым и экономическим кризисом. 

Ранее AFP сообщало, что организаторы Олимпиады-2024 в Париже столкнулись с серьезными проблемами, в частности, с нехваткой бюджета из-за инфляции. 

«У МОК нет причин для паники, мы оцениваем мировой финансовый и экономический кризис достаточно спокойно.

Мы уверены, что останемся финансово стабильными и сможем помогать спортсменам, как и предусмотрено нашими планами», – сказал Бах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

У организаторов Олимпиады-2024 в Париже серьезные проблемы: нехватка бюджета из-за инфляции, трудности с транспортом и допинг-контролем (AFP)

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