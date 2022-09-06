Вице-премьер Чернышенко: «Россия продолжает готовиться к Олимпиаде-2024 в Париже. Если не допустят, то будут альтернативные соревнования»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о проведении альтернативной Олимпиады в случае недопуска сборной России к летним Играм-2024 в Париже.

«Сборная России продолжает готовиться к Играм. Если не допустят, то будут альтернативные соревнования, как мы это сделали с Паралимпийскими играми в Ханты‑Мансийске.

Мы работаем по программе для наших сборных и продолжаем их готовить, несмотря на санкционные ограничения. Подготовка ведется на наших пяти федеральных спортивных базах, региональных объектах.

Мы по поручению президента (Владимира Путина) стремительно заменяем те площадки, на которых готовились наши сборные, и которые оказались в недружественных странах. Поэтому сейчас как раз время их создавать у нас, особенно в условиях среднегорья – для тренировок на выносливость.

Сейчас продолжается Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов нашей страны, она проходит с 10 августа по 2 октября по 39 олимпийским видам спорта — ровно та же программа, что и на Играх, которые пройдут в Париже», – цитирует слова Чернышенко «Матч ТВ» со ссылкой на «Интерфакс».

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