Виталий Мутко: «Нашим спортсменам надо настраиваться и готовиться к Олимпиаде. Надеюсь, они будут участвовать»

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко высказался о возможном отстранении России от Олимпиады-2024 в Париже.

«Считаю, что нашим спортсменам надо настраиваться и готовиться к Олимпиаде. Ребята должны участвовать.

Основные отборочные соревнования стартуют в феврале. Надеюсь, [российские спортсмены] будут принимать участие», – сказал Мутко в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности