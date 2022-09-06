Виталий Мутко: «Нашим спортсменам надо настраиваться и готовиться к Олимпиаде. Надеюсь, они будут участвовать»

Теги Виталий Мутко Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко высказался о возможном отстранении России от Олимпиады-2024 в Париже.

«Считаю, что нашим спортсменам надо настраиваться и готовиться к Олимпиаде. Ребята должны участвовать.

Основные отборочные соревнования стартуют в феврале. Надеюсь, [российские спортсмены] будут принимать участие», – сказал Мутко в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

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