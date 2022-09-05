Ирина Казакевич: «В Пекине была классная атмосфера. В ближайшем будущем такое вряд ли возможно, спорт сейчас неотделим от политики»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала об общении с иностранными спортсменами и поделилась мнением о политике в спорте.

«Единственный человек из иностранных команд, с которым я довольно регулярно общалась, это Тириль Экхофф. Как раз после подкаста, в котором она и Ингрид Тандревольд говорили, что русские необщительные, что у нас странный взгляд и все такое.

Да мы всегда рады пообщаться, но лично я просто стеснялась с ней поговорить, но потом просто сказала привет, и барьеры упали. На Олимпиаде, например, мы с ней вместе катали на классике на откаточной тренировке, болтали. Я напомнила ей историю про необщительных русских, она посмеялась. Обменялись с ней значками.

Такое, наверное, только на Олимпиаде возможно, когда ты можешь спокойно поговорить со спортсменами из разных видов спорта, познакомиться. Ну где еще мы можем со сноубордистами или фристайлистами пересечься?

Я вот сейчас вспоминаю, как было классно в Пекине, и очень хочется вновь окунуться в ту атмосферу. И понимаю, что в ближайшем будущем такое вряд ли возможно, потому что спорт сейчас неотделим от политики. А ведь спорт должен объединять людей, потому что мы все по одной планете ходим.

Скоро летняя Олимпиада (2024 года в Париже – Sports.ru), вот и посмотрим, сможет ли спорт выполнить свою объединяющую функцию, да еще и с таким официальным лозунгом («Широко открытые Игры» – Sports.ru). Я надеюсь, что когда-то все будет по-прежнему», – сказала Казакевич.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности