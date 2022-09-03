Татьяна Навка: «Допускаю возможность участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024. Надежда не умирает»

Теги Татьяна Навка Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что у сборной России есть шансы выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР будет настаивать на полноценном участии российских спортсменов в квалификационных турнирах к Играм.

«Я полностью согласна со словами Станислава Позднякова и допускаю возможность участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Я думаю, что надежда не умирает. У нас есть шансы. Нужно верить и надеяться на лучшее», — сказала Навка.

Станислав Поздняков: «Будем настаивать на полноценном участии всех наших спортсменов в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024»

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