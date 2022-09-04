Сальников об отстранении сборной России: «Надеюсь, здравомыслие в мире не умерло. Появляется все больше людей, которые оценивают ситуацию объективно»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

– Есть ли у вас лично общение с зарубежными коллегами? Кто из них настроен позитивно, а кто негативно?

– С теми, кто негативно настроен или занимается самопиаром, я не общаюсь. Но есть люди, которые здраво оценивают ситуацию. Могу сказать, что к нам в Казань (на «Игры дружбы» – Sports.ru) могло приехать достаточное количество иностранных спортсменов, но они боялись конкретных последствий.

Они знали прекрасно площадку, бассейн в Казани и с удовольствием приехали бы, но совершенно непредсказуемы последствия по приезде со стороны прессы, и даже со стороны федераций, которые потеряли свою независимость.

Надеюсь, что здравомыслие в мире не умерло: появляется все больше и больше людей, которые оценивают ситуацию объективно. Думаю, мы придем к более правильному пониманию того, что происходит.

– Вероятно, Россия может пропустить Олимпиаду в Париже в 2024 году. Вы сами пропускали Олимпиаду в 1984 году. Что чувствовали тогда?

– Пропуск Олимпиады – это серьезный ущерб профессиональной деятельности, потому что в олимпийских видах спорта это главная цель, к которой все стремятся. Если нет Олимпийских игр, то полная самоотдача на достижение этой вершины теряет смысл.

Когда ты становишься олимпийским чемпионом, то испытываешь не сравнимые ни с чем эмоции. Поэтому пропуск Олимпиады – это очень тяжелое испытание. Возникает определенный вакуум, который невозможно заполнить. Человек чувствует, будто у него отобрали смысл жизни. С этим сложно бороться, это трудно пережить.

Наверное, не все найдут в себе мотивацию работать еще четыре года: по возрасту может не получиться – всё-таки в циклических видах спорта жизнь спортсмена очень коротка, – сказал Сальников.