Григорий Родченков: «Проблема России в том, что там никто не может говорить правду. А я против систематической лжи»

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) поделился мнением о России.

Родченков сбежал из страны в 2015-м и теперь живет в США, скрываясь по программе защиты свидетелей.

Недавно Родченков снялся во второй части документального фильма «Икар», где рассказал о допинге в СССР и России. Первая часть фильма получила премию «Оскар».

«Проблема России в том, что там никто не может говорить правду. Это все еще идет со времен Советского союза. В России всю историю фальсифицируют. А я против систематической лжи», – рассказал Родченков.

Скучали по Родченкову? В США вышла вторая документалка о нем – отрастил бороду, скитается по отелям и ругается с женой

Родченков впервые рассказал, как убегал из России: две машины до «Шереметьево», объятия с сыном, кроссовки и плавки в ручной клади