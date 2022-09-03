Вышло продолжение документального фильма о российском допинге и Григории Родченкове «Икар: последствия». Первая часть получила «Оскар»

На кинофестивале Теллурайд состоялась премьера документального фильма Брайана Фогеля о российском допинге «Икар: последствия».

Фильм – продолжение ленты «Икар» 2017-го, которая получила «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Во второй части рассказывается о допинговой системе в России, о санкциях в отношении спортсменов, а также о судьбе экс-главы московской антидопинговой лаборатории .

В фильме показано, как Родченков живет после того, как он рассказал о допинговой системе в и уехал из России. Ему приходится часто переезжать, менять внешность и ограничить общение с родными. Информатор также сообщил, что пытается найти дневники, которые вел с 1973-го и в которых отражены допинговые схемы, применявшиеся в российском спорте.

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