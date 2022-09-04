Родченков рассказал, как СССР привез на Олимпиаду-1988 машину для допинговых махинаций, замаскированную под аппарат для эспрессо

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказал, как СССР привез на Олимпиаду-1988 в машину для допинговых махинаций, замаскированную под аппарат для эспрессо.

Об этом Родченков сообщил в новом документальном фильме «Икар: последствия». Первая часть этого фильма получила премию «Оскар».

Родченков отметил, что сам на этой по документам значился техником, который обслуживает этот аппарат для приготовления кофе.

Также Родченков рассказал о способе, при помощи которого российские спортсмены избегали сдачи положительной допинг-пробы. Сразу после соревнований атлеты залпом выпивали много пива, а затем опорожняли мочевой пузырь прямо в спортивный комбинезон.

Таким образом в моче спортсменов не оставалось следов запрещенных препаратов.

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