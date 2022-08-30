Кристина Тимановская получила гражданство Польши: «Если буду стоять на пьедестале как полька, знайте, эта медаль будет для всех белорусов»

Белорусская легкоатлетка сообщила, что получила гражданство Польши.

Во время Олимпиады-2020 в у Тимановской возник конфликт с руководством сборной Беларуси. Спортсменка сообщила об угрозах в свой адрес и попросила политическое убежище в Польше.

«Теперь официально полька. Да, это было тяжело. Да, это было чуть дольше, чем я ожидала. Да, я пропустила зимний сезон. Да, я провела летний сезон не так, как ожидала из-за постоянного стресса, отказов организаторов в соревнованиях из-за дисквалификации Беларуси, переживаний за родных, старых травм, которые вылезали на фоне этого всего, депрессии и первого срыва после РПП. Да, я получила много негатива со стороны хейтеров и людей, которые просто мне завидуют, но, как видите, завидовать особо нечему. Да, многое нам приходилось выгрызать последние 12 месяцев жизни.

Нет, я не сдаюсь. Нет, я не завершила карьеру и не планирую это делать. Нет, меня не сломали. Нет, я ни в коем случае не забуду про Беларусь и не перестану помогать тем, кто в этом нуждается.

Иногда нужно пожертвовать чем-то ради того, чтобы снова стоять на пьедестале, и мне пришлось это сделать.

Сегодня я даю вам слово, что я буду стараться на все 100%, чтобы показать свой максимум. И даже если я буду стоять на пьедестале как полька, знайте, эта медаль будет для всех белорусов», – написала Тимановская.