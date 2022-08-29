Олег Матыцин: «Зимняя Спартакиада пройдет в 2024 году в формате олимпийской программы Милана и Кортина-д’Ампеццо. Статус будет такой же высокий, как у летней»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта пройдет в 2024 году.

«Мы уже утвердили Зимнюю Спартакиаду. Зимний кубок пройдет в 2024 году. Она будет в формате олимпийской программы Милана и Кортина-д’Ампеццо. Надеюсь, что она тоже вызовет не меньший интерес. Летние виды спорта уже проторили дорожку, нам будет проще. Статус будет такой же высокий, как и у летней.

В Советском Союзе была Спартакиада народов СССР, где участвовали республики, Москва и Ленинград. Сейчас по конкуренции, как мы видим, Москва и Петербург превосходят своих конкурентов.

По количеству участников, по системе отбора мы будем вносить коррективы, чтобы сделать все более массовым. Внимательнее уделять внимание регионам. Следующий раз Спартакиада в большей мере отразит потенциал регионов», – сказал Матыцин.

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