Мария Ласицкене: «Могла бы еще попрыгать, непривычно так рано заканчивать летний сезон. Но это нужно принимать»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оценила свою победу на Всероссийской Спартакиаде в Челябинске.

Сегодня спортсменка взяла высоту 2,01 м.

«Могла бы еще попрыгать, непривычно так рано заканчивать летний сезон. Я не уставшая, если бы сказали «полетели завтра выступать», я бы полетела. Но это нужно принимать, Геннадий Гарикович (Габрилян, тренер – Sports.ru) уже знает, что в плане подготовки у меня впереди. От меня сейчас требуется отдохнуть, забыть, кто я, набраться сил.

Когда такое количество людей несет тебя вперед, хочется прыгать. Люди искренне переживали, и это здорово. Так получилось, что мне нужно было слышать себя, что мне нужно – хлопки или тишина, и мне очень приятно, что болельщики слышали меня, понимали, я благодарна им за такое доверие», – сказала Ласицкене

«Сегодня так, я старалась, выкладывалась. Мне кажется, первая попытка на 2,03 была хорошая (три попытки Ласицкене взять высоту в итоге оказались неудачными – Sports.ru). В этих поисках [причин] нет смысла, главное, что я выложилась», – отметила Ласицкене.