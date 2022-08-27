Привалова о критике со стороны легкоатлетов: «Их страна кормит, поит. Может быть, тем, кто жалуется, напомнить, какая у нас средняя зарплата по стране?»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) отреагировала на критику организации со стороны спортсменов.

– Недавно Мария Ласицкене в интервью выразила недовольство недостаточной, по ее мнению, работой, которую ВФЛА проводит с другими национальными федерациями – как минимум дружественно настроенными – которые могли бы приглашать российских легкоатлетов в нейтральном статусе для участия в своих соревнованиях.

– Я не думаю, что здесь ВФЛА как-то могла бы помочь. Федерация помогает сделать нейтральный статус. А дальше это уже работа личных менеджеров – организовывать участие спортсменов в соревнованиях.

– Но контактами с федерациями других стран и налаживанием хороших отношений ВФЛА могла бы способствовать приглашению наших спортсменов.

– У нас могут быть с кем угодно хорошие отношения, но наша легкая атлетика находится под санкциями. Мы не можем ни спортсменов на сборы в другую страну отправить – имею в виду тех, у кого нет нейтрального статуса, ни пригласить кого-либо. Тот, кто к нам приедет, автоматически сам попадет под санкции.

Мы находимся в другом положении по отношению к другим видам спорта, не надо об этом забывать. И, думаю, Мария все это знает не хуже нас. Эмоционально ее можно понять, у нее накипело. Но накипело у многих. И телевизор все смотрят, все понимают, какая сейчас ситуация.

Я считаю, радоваться надо, что идут соревнования, что средств на это хватает. Кто знает, может их не будет от слова вообще.

– Но отсутствием международных стартов возмущаются очень многие...

– Если посмотреть на то, сколько человек выполняют нормативы для участия в чемпионате мира, то получится, что туда поехали бы в лучшем случае два процента от сборной.

– Недавно вышел фильм журналиста Виктора Кравченко, по которому можно сделать вывод, что легкая атлетика в России умирает. Вы согласны с таким выводом? Неужели нет позитивных примеров развития легкой атлетики?

– Посмотрите, сколько проходит массовых забегов. Можно сказать, страна побежала. Что это, если не развитие легкой атлетики? Идет строительство, реконструкция манежей, стадионов. В нынешних условиях этого могло бы вообще не быть. Но это есть. Проходят сборы.

Напомню, что за государственный счет спортсмены круглогодично живут в Адлере, Сочи, Кисловодске. Их страна кормит, поит. Может быть, тем, кто жалуется, напомнить, какая у нас средняя зарплата по стране? Я считаю, даже стыдно об этом говорить. Надо быть благодарным тому, что есть. Это моя позиция, – сказала Привалова.

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