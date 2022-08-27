Всероссийская Спартакиада. Ласицкене, Качанов, Маркарян и Афонин одержали победы

Сегодня на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта в Челябинске проходят легкоатлетические соревнования.
Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту с результатом 1,94 м.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Челябинск
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене – 1,94
2. Татьяна Ермаченкова – 1,91
3. Наталья Спиридонова – 1,88
Копье
1. Вера Маркарян – 60,57
2. Майя Богатырева – 54,68
3. Элла Веденеева – 53,62
400 м с/б
1. Мария Тарабанская – 56,35
2. Эмилия Тангара – 56,71
3. Ирина Баулина – 56,78
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Дмитрий Качанов – 5,60
2. Михаил Шмыков – 5,50
3. Олег Ананьев – 5,30
Ядро
1. Максим Афонин – 21,32
2. Александр Лесной – 20,61
3. Константин Лядусов – 19,80
400 м с/б
1. Вадим Кукалев – 49,21
2. Федор Иванов – 49,46
3. Владимир Лысенко – 49,63
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.