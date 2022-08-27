Всероссийская Спартакиада. Ласицкене, Качанов, Маркарян и Афонин одержали победы

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Сегодня на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта в Челябинске проходят легкоатлетические соревнования.

Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту с результатом 1,94 м.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Челябинск

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене – 1,94

2. Татьяна Ермаченкова – 1,91

3. Наталья Спиридонова – 1,88

Копье

1. Вера Маркарян – 60,57

2. Майя Богатырева – 54,68

3. Элла Веденеева – 53,62

400 м с/б

1. Мария Тарабанская – 56,35

2. Эмилия Тангара – 56,71

3. Ирина Баулина – 56,78

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Дмитрий Качанов – 5,60

2. Михаил Шмыков – 5,50

3. Олег Ананьев – 5,30

Ядро

1. Максим Афонин – 21,32

2. Александр Лесной – 20,61

3. Константин Лядусов – 19,80

400 м с/б

1. Вадим Кукалев – 49,21

2. Федор Иванов – 49,46

3. Владимир Лысенко – 49,63

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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