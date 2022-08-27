Россиянка Чепарева показала лучший результат сезона в мире в ходьбе на 20 км. В прошлом она занималась биатлоном с Нигматуллиной и Васнецовой

Теги спортивная ходьба сборная России жен сборная России жен Спартакиада Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Валерия Каюмова (Васнецова) Эльвира Чепарева (Хасанова) Кимберли Гарсия Леон сборная Перу жен Легкая атлетика

Легкоатлетка Эльвира Чепарева выиграла Всероссийскую Спартакиаду в ходьбе на 20 км, показав время выше лучшего результата сезона в мире.

Спортсменка, до 2022 года выступавшая под фамилией Хасанова, преодолела дистанцию за 1 час 26 минут 12 секунд. Ранее лучший результат сезона (1.26,42) также был показан Чепаревой на командном чемпионате России в январе.

В сезоне второе место после Чепаревой занимала перуанка Кимберли Гарсия Леон (1.26,58), результат которой позволил ей выиграть золото чемпионата мира-2022 в Юджине.

Как сообщает «Матч ТВ», в прошлом Чепарева занималась биатлоном и тренировалась вместе с Ульяной Нигматуллиной и Валерией Васнецовой в Можге.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные