Россиянка Чепарева показала лучший результат сезона в мире в ходьбе на 20 км. В прошлом она занималась биатлоном с Нигматуллиной и Васнецовой

Легкоатлетка Эльвира Чепарева выиграла Всероссийскую Спартакиаду в ходьбе на 20 км, показав время выше лучшего результата сезона в мире.

Спортсменка, до 2022 года выступавшая под фамилией Хасанова, преодолела дистанцию за 1 час 26 минут 12 секунд. Ранее лучший результат сезона (1.26,42) также был показан Чепаревой на командном чемпионате России в январе.

В сезоне второе место после Чепаревой занимала перуанка Кимберли Гарсия Леон (1.26,58), результат которой позволил ей выиграть золото чемпионата мира-2022 в Юджине.

Как сообщает «Матч ТВ», в прошлом Чепарева занималась биатлоном и тренировалась вместе с Ульяной Нигматуллиной и Валерией Васнецовой в Можге.