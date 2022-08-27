Гатауллина прыгала на Спартакиаде с чужими шестами: «Хорошо, что заняла хотя бы четвертое место. Если бы начальную высоту забаранила – было бы совсем весело»

Российская прыгунья с шестом рассказала, что ее инвентарь доставили на Всероссийскую Спартакиаду в Челябинске с опозданием.

Соревнования по прыжкам с шестом прошли 25 августа.

– Что это было?

– В прошлый четверг в Москве проходил «Мемориал Куца». Сразу после этих соревнований мы отправились в транспортную компанию – отправлять шесты в Челябинск. Раньше сделать этого было просто невозможно, потому что я планировала прыгать на турнире в Москве. По идее, времени и так было с запасом – отправить шесты должны были через день-два. По факту же они пролежали четыре или пять.

– Почему?

– Не знаю. Возможно, ждали какую-то большую машину. Как мне кажется, маленькие грузовички в Челябинск отправляли каждый день, а большую фуру собирают долго. В итоге шесты пришли сегодня (26 августа – Sports.ru). А соревнования были вчера...

– Какие-то гарантии о сроках перевозки вам предоставляли?

– По идее, да. Но у них очень хорошая защита, и добиться какой-либо отдачи просто невозможно. Все эти дни, что шесты не отправлялись, они просто говорили, что не имеют понятия, где сейчас находится груз, поскольку это уже не в их юрисдикции. Хотя поверить в это сложно. Но вот такая у них политика – не особо клиентонастроенная.

– Сколько отдали за перевозки?

– 2600 рублей в одну сторону. На самолете было бы почти в 10 раз дороже – почти 20 тысяч за негабарит.

– Что чувствует спортсмен, когда летит на соревнования в другой город и понимает: шестов там нет?

– Безысходность и отчаяние. Постоянно звонили в транспортную, объясняли ситуацию. Нам говорили, что примерно в эти даты груз придет, и советовали надеяться на чудо. Мы ждали до последнего. Прямо перед стартом папа поехал на склад – вдруг чудо случилось и грузовик только-только пришел. Но нет... Пришли на следующее утро.

– На каких шестах вы прыгали?

– Спасибо Дмитрию Стародубцеву – тренеру, а в прошлом известному спортсмену из Челябинска. Он нашел мне подборку. Два шеста оттуда мне более или менее подошли. На одном взяла начальную высоту и 4,35, а вот второй оказался непроходимым по жесткости для меня – прям билась об него.

– Объясните людям, которые никогда не прыгали: почему выступать на чужих шестах очень сложно?

– Наверное, это как коньки у фигуристов. Сугубо индивидуальная вещь. Или как личный компьютер. Вот пользуешься им, четко знаешь, где у тебя и что лежит. И вдруг тебе дают другой. Там все совершенно по-другому – непривычно, не понимаешь, как на нем что-то сделать, все настройки сбиты. Примерно та же история.

– Насколько тяжело приезжать на важный старт и по независящим от тебя обстоятельствам получать такие приветы? Еще и обидное четвертое место.

– Хорошо, что хотя бы четвертое. Я же начальную высоту взяла только с третьей попытки. Никак не могла приспособиться. Вот если бы забаранила – это было бы совсем весело. И спасибо на том, что я вообще здоровая осталась. Печалит, что в принципе не реализовалась в этом сезоне. С другой стороны, вот на этой Спартакиаде кое-что новое узнала о себе.

– Что же?

– Мне дали тяжелые шесты – и я не испугалась. Причем прыгала с короткого разбега, – сказала Гатауллина.