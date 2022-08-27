Всероссийская Спартакиада. Мизинов и Чепарева победили в спортивной ходьбе на 20 км

и Эльвира Чепарева стали победителями Всероссийской Спартакиады в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Челябинск

Спортивная ходьба, 20 км

Мужчины

1. Василий Мизинов – 1.20,16

2. Антон Курбатов – 1.21,02

3. Кирилл Грудкин – 1.21,30

Женщины

1. Эльвира Чепарева (Хасанова) – 1.26,12

2. Рейхан Каграманова – 1.28,31

3. Клавдия Афанасьева – 1.29,52

Командная ходьба

1. Сергей Кожевников – Маргарита Никифорова

2. Александр Гарин – Кристина Любушкина

3. Сергей Шарыпов – Дарья Голубечкова