Всероссийская Спартакиада. Мизинов и Чепарева победили в спортивной ходьбе на 20 км

Василий Мизинов и Эльвира Чепарева стали победителями Всероссийской Спартакиады в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Челябинск
Спортивная ходьба, 20 км
Мужчины
1. Василий Мизинов – 1.20,16
2. Антон Курбатов – 1.21,02
3. Кирилл Грудкин – 1.21,30
Женщины
1. Эльвира Чепарева (Хасанова) – 1.26,12
2. Рейхан Каграманова – 1.28,31
3. Клавдия Афанасьева – 1.29,52
Командная ходьба
1. Сергей Кожевников – Маргарита Никифорова
2. Александр Гарин – Кристина Любушкина
3. Сергей Шарыпов – Дарья Голубечкова