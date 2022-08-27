Всероссийская Спартакиада. Мизинов и Чепарева победили в спортивной ходьбе на 20 км

Теги спортивная ходьба результаты Спартакиада Сергей Шарыпов Эльвира Хасанова Сергей Кожевников Клавдия Афанасьева Василий Мизинов Рейхан Каграманова Маргарита Никифорова Александр Гарин Антон Курбатов Легкая атлетика

Василий Мизинов и Эльвира Чепарева стали победителями Всероссийской Спартакиады в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Челябинск

Спортивная ходьба, 20 км

Мужчины

1. Василий Мизинов – 1.20,16

2. Антон Курбатов – 1.21,02

3. Кирилл Грудкин – 1.21,30

Женщины

1. Эльвира Чепарева (Хасанова) – 1.26,12

2. Рейхан Каграманова – 1.28,31

3. Клавдия Афанасьева – 1.29,52

Командная ходьба

1. Сергей Кожевников – Маргарита Никифорова

2. Александр Гарин – Кристина Любушкина

3. Сергей Шарыпов – Дарья Голубечкова

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