Привалова о критике со стороны Ласицкене: «Понимаю Машу, вся ее спортивная карьера попала на неблагоприятный период. У нас хорошие отношения»

Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) высказалась о критике олимпийской чемпионки в отношении внутрироссийских турниров.

«Задумка фестиваля легкой атлетики родилась еще зимой, осуществили благодаря московским властям. Конечно, были нестыковки, но всегда надо делать какой-то шаг. Во-первых, это поддержка легкоатлетов, с другой стороны, никто не отменял развитие легкой атлетики.

Критика Ласицкене? Лучше поздно, чем никогда. Я Машу понимаю, вся ее спортивная карьера попала на неблагоприятный период, который наступил в легкой атлетике.

В течение последних 1,5 лет у нас в федерации работает новая команда, новые идеи. Появилась возможность начать развитие внутренних стартов, на это делается упор. Понятно что ей обидно, это могло произойти в 2016 году. Особенно после олимпийского года, когда на таком успехе она могла здорово выступать.

Она сильный человек, у нас с ней очень хорошие отношения. У нее больше претензий к бывшим руководителям федерации. Я ее поддерживаю», – сказала Привалова в эфире «Матч ТВ».

Ласицкене о турнире в Москве: «Все это должно было быть в 2016 году, в 2017-м и так далее. А сейчас поздновато. Возможно, я стала слишком озлобленной»